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دشن محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر الأسبوع التمهيدي الأول للعام الدراسي الجديد بمدرسة حمزة بن عبدالمطلب بعرق، رافقه في الزيارة مدير مكتب التعليم بالمحافظة أحمد بن علي بن جبرة، حيث تفقد سير العمل والتقى بالطلاب والمعلمين وأولياء الأمور وشاركهم فرحة أول يوم دراسي وحفزهم بالهدايا.
وأشاد "بن منيخر" بالعمل الجاد الدؤوب الذي شاهده من قبل منسوبي المدرسة معلمين وإدارة وخلقهم بيئة مناسبة لتهيئة الطلاب في أول أسبوع دراسي، موضحاً بأنها بداية إيجابية محفزة ستنعكس على العام الدراسي مقدماً شكره للجميع.
02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441 11:32 PM
وزع الهدايا على طلاب مدرسة حمزة بن عبد المطلبمحافظ العارضة يدشن فعاليات الأسبوع الأول للعام الدراسي الجديد
دشن محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر الأسبوع التمهيدي الأول للعام الدراسي الجديد بمدرسة حمزة بن عبدالمطلب بعرق، رافقه في الزيارة مدير مكتب التعليم بالمحافظة أحمد بن علي بن جبرة، حيث تفقد سير العمل والتقى بالطلاب والمعلمين وأولياء الأمور وشاركهم فرحة أول يوم دراسي وحفزهم بالهدايا.
وأشاد "بن منيخر" بالعمل الجاد الدؤوب الذي شاهده من قبل منسوبي المدرسة معلمين وإدارة وخلقهم بيئة مناسبة لتهيئة الطلاب في أول أسبوع دراسي، موضحاً بأنها بداية إيجابية محفزة ستنعكس على العام الدراسي مقدماً شكره للجميع.
، محافظ العارضة يدشن فعاليات الأسبوع الأول للعام الدراسي الجديد ،
المصدر : الخليج 365
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