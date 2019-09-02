، بلوحة "س ب ع".. فيديو يكشف شجاعة مواطن يغامر بحياته لإنقاذ منزل جاره ،

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ببطولة جديدة، ومغامرة لا تحضر إلا عند مَن يمتلك قلبًا يفيض شهامة وإنسانية، بادر مواطن فور رؤيته سيارة جارة تحترق بجوار المنزل إلى إبعاد المركبة وألسنة اللهب تتسابق في التهامها.
وخلال اللحظات العصيبة كان المواطن يستخدم سيارته الخاصة في إبعاد السيارة الأخرى عن طريق صدمها وسط النيران المشتعلة، ثم خرج قبل أن تتمكن النار من الوصول لمركبته، ونجح في إبعادها عن المنازل والمركبات المجاورة.
ووثق المهندس الكهربائي والمدرب المعتمد منصور الشبيبي الحادثة بعدسة هاتفه، وأكد أن سبب حرص المواطن على إبعاد المركبة هو وجود خزان غاز خلف الجدار؛ لذا فقد أسهم -بعد مشيئة الله- في إنقاذ أهل المنزل من انفجار محقق، قد يهلكهم جميعًا.
وفي السياق ذاته، تبرع رجل الأعمال تركي بن عبدالله اليحيى، الرئيس التنفيذي لليحيى القابضة، بإصلاح سيارة المواطن "المنقِذ" نتيجة الضرر الذي لحقها، وأبدى كامل استعداده لتجهيزها في صناعية الشمال بالرياض.
يُشار إلى أن سيارة "المنقِذ" من نوع "أكاديا"، وتحمل اللوحة "س ب ع". ومن محاسن المصادفات أن عمل المنقِذ البطولي يدل على القوة والشجاعة، وهما الصفتان اللتان تتمتع بها السباع، وكذلك يضرب بها أهل الجزيرة العربية المثل في الشهامة و"الفزعة".
02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441 11:30 PM
قام بصدم السيارة المشتعلة مرات عدة حتى أبعدها عن المنزل والمركبات الأخرى
ببطولة جديدة، ومغامرة لا تحضر إلا عند مَن يمتلك قلبًا يفيض شهامة وإنسانية، بادر مواطن فور رؤيته سيارة جارة تحترق بجوار المنزل إلى إبعاد المركبة وألسنة اللهب تتسابق في التهامها.
وخلال اللحظات العصيبة كان المواطن يستخدم سيارته الخاصة في إبعاد السيارة الأخرى عن طريق صدمها وسط النيران المشتعلة، ثم خرج قبل أن تتمكن النار من الوصول لمركبته، ونجح في إبعادها عن المنازل والمركبات المجاورة.
ووثق المهندس الكهربائي والمدرب المعتمد منصور الشبيبي الحادثة بعدسة هاتفه، وأكد أن سبب حرص المواطن على إبعاد المركبة هو وجود خزان غاز خلف الجدار؛ لذا فقد أسهم -بعد مشيئة الله- في إنقاذ أهل المنزل من انفجار محقق، قد يهلكهم جميعًا.
وفي السياق ذاته، تبرع رجل الأعمال تركي بن عبدالله اليحيى، الرئيس التنفيذي لليحيى القابضة، بإصلاح سيارة المواطن "المنقِذ" نتيجة الضرر الذي لحقها، وأبدى كامل استعداده لتجهيزها في صناعية الشمال بالرياض.
يُشار إلى أن سيارة "المنقِذ" من نوع "أكاديا"، وتحمل اللوحة "س ب ع". ومن محاسن المصادفات أن عمل المنقِذ البطولي يدل على القوة والشجاعة، وهما الصفتان اللتان تتمتع بها السباع، وكذلك يضرب بها أهل الجزيرة العربية المثل في الشهامة و"الفزعة".
، بلوحة "س ب ع".. فيديو يكشف شجاعة مواطن يغامر بحياته لإنقاذ منزل جاره ،
المصدر : الخليج 365
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