متابعة رابط “Qiyas “قياس نتائج اختبار القدرة المعرفية 1441 للمستفيدين Cognitive ability...

ننقل لكم باستمرار أخبار المملكة السعودية والأخبار الهامة العاجلة التي تتناول في مضمونها الشأن التربوي، حيث نتابع اعلان المركز الوطني للقياس والتقويم عن نتائج اختبار القدرة المعرفية للموظفين العاملين بالمملكة، وننقل لكم رابط الاستعلام المباشر عن النتيجة، كما نتابع معكم موعد الإعلان عن نتائج اختبار القدرة المعرفية عبر تلك السطور، نتائج اختبار القدرة المعرفية 1441.

ونتابع معكم موعد عقد اختبار الفترة الثانية من اختبار القدرة المعرفية للنساء، والمقرر عقده يومي الثالث عشر والرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري، على أن يتم بدء التسجيل لاختباراة الفترة الثالثة من اختبار القدرة المعرفية 4/ 11/ 2019 وحتى 22/ 12 2019، هذا وقد حددت وزارة الخدمة المدنية يوم 2/2/ 2019، موعدا رسميا للبدء في أخذ اجتياز اختبار القدرة المعرفية شرطا أساسيا للمفاضلة للوظائف المختلفة في المملكة العربية السعودية.

اختبار القدرة المعرفية 1441

اختبار القدرة المعرفية 1441، واحد من أهم الإختبارات التي يقدمها المركز الوطني للقياس والتقويم، والذي يهتم بتحديد مدى الامكانات والقدرات المعرفية التي يمتلكها المتقدم، من أجل ادراك العلاقات بين الأحداث والأشياء، من أجل تقييم المواقف التي تواجهه في حياته، لاصدار الحكم الصحيح عليها.

هذا وقد بدأت المؤسسات العامة في المملكة السعودية، باعتبار اختبار القدرة المعرفية، شرطا أساسيا للمفاضلة والقبول بيتن المتقدمين للوظائف المختلفة للجنسين، على المرتبة السادسة والسابعة والثامنة، حيث يتم التطبيق الفعلي بداية من الثاني من أكتوبر 2019، على وظائف السلم العام وستقوم وزارة الخدمة المدنية بتطبيق اختبار القدرة المعرفية على المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها عبر رابط الوزارة، وذلك من الحاصلين على المؤهلات الجامعية من المؤسسات الحكومية والأهلية.

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هذا وتعتبر درجة النجاح في اختبار القدرات المعرفية هي 50 درجة، ويتم التقديم عليه لجميع الحاصلين على المؤهلات العليا من الدرجات الجامعية البكالريوس والماجستير والدكتوراه، كما يمكن لحملة الثانوية العامة التقديم على اختبار القدرات المعرفية من أجل التقديم للوظائف الادارية على الدرجة الرابعة.

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قياس نتائج اختبار القدرة المعرفية

أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم، عبر الحساب الخاص بالمركز الوطني قياس على موقع التواصل تويتر عن اعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الفترة الأولى، غد الخميس 18 يوليو 2019 الموافق 18 من ذو القعدة 1440، على أن يتم الإستعلام عن قياس نتائج اختبار القدرة المعرفية من خلال رابط المركز الوطني للقياس والتقويم.

تسجيل اختبار القدرة المعرفية 1441

رابط قياس للاستعلام عن نتائج اختبار القدرة المعرفية

يمكن لجميع المتقدمين لاختبار القدرة المعرفية 1440، الإستعلام عن نتائج الإمتحان الخاصة بهم من خلال الدخول على رابط المركز الوطني للقياس والتقويم عبر هذا الرابط من هنا.

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