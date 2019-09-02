الأرصاد”: هذه المدن تجاوزت الحرارة فيها 40 درجة اليوم الإثنين

سجلت مدينة القيصومة بالمنطقة الشرقية أعلى درجة حرارة في المملكة، اليوم الإثنين، وبلغت 47 درجة مئوية. وبحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات فقد سجلت مدن أخرى درجات حرارة مرتفعة اليوم، وهي الأحساء والقصيم والمدينة المنورة ورفحاء، حيث بلغت درجة الحرارة في هذه المدن 46 درجة مئوية.

وتجاوزت درجات الحرارة في مدن أخرى حاجز الأربعين درجة مئوية، ففي مكة المكرمة وتبوك وينبع بلغت 41 درجة، والرياض وبريدة ووادي الدواسر ورفحاء 44 درجة، والدمام 45 درجة، وعرعر 42 درجة، وسكاكا وشرورة والعلا 43 درجة.