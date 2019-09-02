1441 الأطول دراسياً وإجازة.. ولأول مرة في نهار رمضان العودة للمدارس

في وقت تفتح جميع المدارس في المناطق والمدن والقرى اليوم (الأحد) أبوابها لبدء عام دراسي جديد، واستقبال ملايين الطلاب والطالبات، أعلنت وزارة التعليم أنها استعدت مبكرا من خلال حزمة من التدابير في مقدمتها توفير 82 مليون نسخة من المقررات الدراسية لجميع المراحل، سلمت لمستودعات إدارات التعليم لتوزيعها في اليوم الأول. وفيما أعلنت الإدارات التعليمية اكتمال الاستعدادات، لاستقبال الطلاب والطالبات، شددت على أن مشرفيها ومشرفاتها سينفذون جولات للتأكد من انتظام الدراسة منذ بداية حصة الاصطفاف الصباحي وحتى نهاية اليوم الدراسي، وتذليل الصعوبات والعقبات إن وجدت، وتقديم العون والمساعدة اللازمة لقادة وقائدات المدارس، ورفع التقارير الإشرافية حيال ذلك. ووفق التقويم الدراسي الذي أعلنته وزارة التعليم أخيرا، فإن العام الدراسي الجديد 1441 سيستمر لأول مرة في شهر رمضان المبارك حتى 14 /9/ 1441، ثم تستأنف الدراسة في 8/ 10 /1441، على أن تبدأ الاختبارات النهائية بعدها بيومين، 10 /10 / 1441، وتبدأ الإجازة النهائية في 19 /10/ 1441. وتتخلل الدراسة 3 إجازات مجموعها 40 يوما، الأولى يوم واحد إجازة اليوم الوطني في 24 /1/ 1441، والثانية إجازة منتصف العام الدراسي في 7 /5/ 1441، والثالثة إجازة عيد الفطر المبارك التي تبدأ في شهر رمضان المبارك

ويعد العام الدراسي الحالي الأطول مقارنة بالعام الماضي، إذ تصل أسابيع دراسته إلى 16 أسبوعا تتضمن 179 يوما للدراسة الفعلية في الفصلين الدراسيين، فيما العام الماضي 1440 لم تتعد أسابيع الدراسة 15 أسبوعا بإجمالي أيام دراسة بلغت 169 يوما، بفارق نحو 10 أيام لكن اللافت للنظر أن عدد أيام الإجازات تزيد في العام الحالي إلى 40 يوما، فيما كانت العام الماضي لا تتجاوز 10 أيام، وتعد الأطول مقارنة بذلك العام، والعامين القادمين، إذ تصل في 1442 35 يوما، وتبلغ في 1443 33 يوما. وتعد إجازة نهاية العام الجديد 1441 هي الأقصر، إذ لأول مرة لا تصل إلى 3 أشهر، إذ تبدأ في 19 /10/ 1441 وتنتهي في 11 /1/ 1442 (موعد بداية العام الدراسي الجديد)، فيما كانت الإجازة النهائية في الأعوام الماضية تمتد لنحو 4 أشهر، مثلما كان العام الماضي 1440، والتي تعدت ذلك وبلغت 4 أشهر و4 أيام