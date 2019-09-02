من بين 167 جهة حكومية .. “الإعلام” تحقّق المركز الأول في التحول الإلكتروني للخدمات

حقّقت وزارة الإعلام المركز الأول في ترتيب الجهات الحكومية في التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية من أصل 167 جهة حكومية، وذلك وفقاً لتقرير برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسر” للربع الثاني لعام 2019. وتمكّنت الوزارة من إتاحة أكثر من 111 خدمة إلكترونية للمستفيدين، منها 87 خدمة إلكترونية تحولية وتكاملية و20 خدمة إلكترونية إجرائية، وذلك بالتكامل والتنسيق مع 10 جهات حكومية لتقديم خدمات فورية بدون مراجعة الوزارة.

من جانبه، أفاد المشرف العام على تقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية بالوزارة، عادل السعيد، بأن “الإعلام” تسعى حالياً لتحقيق أفضل النتائج وتطوير الخدمات رغبةً في التحول إلى وزارة إلكترونية بلا ورق.