عاجل اليمن : قناة العربية تصعق هاني بن بريك ومحمد بن زايد.. وتسعد الرئيس هادي بهذا الخبر العسكري العاجل (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن قناة العربية تصعق هاني بن بريك ومحمد بن زايد.. وتسعد الرئيس هادي بهذا الخبر العسكري العاجل (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر مراسل قناتي العربي والحدث في اليمن والسعودية هاني الصفيان، اليوم الاثنين، فيديو لمدينة عزان بمحافظة شبوة، شرقي البلاد.

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ونقلت قناة الحدث في خبر عاجل أن قوات الجيش الوطني استعادت السيطرة على مدينة عزان بمحافظة شبوة بعد ساعات من سيطرة ميليشيات الانتقالي عليها.

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هاني الصفيان✔@H_alsufayan

منطقة عزان الأن .#شبوه

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