عاجل اليمن : حادث مروري مروع بسيارة تحمل عريس وعروسته وهكذا كان مصيرهما ..شاهد اولى الصور

شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروري مروع بسيارة تحمل عريس وعروسته وهكذا كان مصيرهما ..شاهد اولى الصور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية بمحافظة الضالع، اليوم الاثنين، بأن حادث مروري مروع أودى بحياة عروسين.

وقالت المصادر ل ” المشهد اليمني ” أن حفل الزفاف” العرس” الذي أقيم بقرية المصنعة بمديرية الشعيب، لعريسين من أسرة يوسف صالح احمد وأخيه، تحول الى مأساة عقب الحادث المروري الذي أودى بحياة العروسين وشقيق العريس.



واشارت المصادر الى أن مركبة كانت تقل العروسين تعرضت لحادث مروري أودى بحياة العريس والعروسة وشقيق العريس.

وتزايدات الحوادث المرورية في اليمن خلال الاونة الاخيرة نتيجة السرعة الجنونية واهمال السائقين وغياب الدولة في القيام بواجبها لصيانة الطرقات.

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