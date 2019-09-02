عاجل اليمن : بملابس خاصة على السرير.. ابنة شريف منير تثير الجدل بصورة جريئة مع زوجها

شكرا لقرائتكم خبر عن بملابس خاصة على السرير.. ابنة شريف منير تثير الجدل بصورة جريئة مع زوجها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة أسما شريف منير، صورة لها مع زوجها بملابس خاصة على السرير، أثارت جدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت أسما شريف منير، مع زوجها الفنان محمود حجازي، وهي في جلسة تصويرية بالبشكير علي السرير داخل غرفتهم وفيما ظهر محمود حجازي وهو يقرا بالجورنال وامامهم الفطور على السرير.

ولقيت الصورة ردودًا واسعة من متابعيهم عبر انستجرام، ما بين معجب وناقد بشدة، خاصة ان "أسما" ظهرت بملابس خاصة تظهر اجزاء من جسدها.

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