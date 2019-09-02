ماهي الـ 6 حالات التي يَحظر فيها استخدام الأسلحة المرخصة في السعودية ؟

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. حددت وزارة الداخلية 6 التزامات يحظر فيها النظام حمل الأسلحة المرخصة .

وأوضحت الوزارة أن النظام يعاقب مخالفيه بالغرامة المالية والحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقالت الوزارة أنه يحظر حمل السلاح لغير الغرض المرخص له، ويشمل الحظر أيضا داخل الحرمين الشريفين أو الساحات المحيطة بها والمساجد، وعند السفر خارج المملكة بدون إذن من الجهات المختصة بالمملكة والدول التي يقصدها أو يمر بها. حسب “عكاظ”.

وتابعت: يحظر حمل الأسلحة بالقرب من المناطق العسكرية أو البترولية والأماكن التي يعلن عن عدم الاقتراب منها والدوائر الحكومية والمطارات والمساجد والشوارع التجمعات.

وأضافت الوزارة أن استخدام السلاح في الاحتفالات الخاصة أو العامة وأيضا أن يكون السلاح بشكل ظاهر يعرض حامله إلى العقوبات.





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