انطلاق فعاليات أسبوع التهيئة بعمادة السنة التحضيرية بجامعة نجران

برعاية مدير جامعة نجران فلاح بن فرج السبيعي، افتتحت عمادة السنة التحضيرية بالجامعة فعاليات أسبوع التهيئة للطلبة المستجدين، والذي سيستمر لمدة 3 أيام. يتخلل البرنامج العديد من المحاضرات الإرشادية والفعاليات والأنشطة.

وشدد السبيعي على أهمية معرفة أن طلبة اليوم هم رجال الغد الذين يقع على عاتقهم النهوض بمستقبل هذا دوت الخليج الكبير. مشيرا إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده لا تألو جهدا في توفير كل السبل التي من شأنها المساهمة في حصول الطالب على أرقى الوسائل وأفضلها للتحصيل المعرفي.

الفعاليات والأنشطة

يضم جدول البرنامج العديد من الفعاليات والأنشطة التي تمكن الطلاب والطالبات من الحصول على أهم المعلومات التي من خلالها يتم تسهيل عملية الدخول ضمن مرحلة دراسية جديدة. حيث ثمن عميد عمادة السنة الحضيرية عبدالعزيز عبود عسيري، الجهود المباركة التي تبذلها الحكومة الرشيدة في سبيل تسهيل وصول أبناء وبنات دوت الخليج لمنافذ العلم والنور وجامعة نجران من أهمها كل مستوى المناطق الجنوبية. وأبان أن الطلبة هم الركيزة التي يعول عليها في تحقيق رؤية المملكة 2030 والمضي قدما بها للوصول لمصاف الدول المتقدمة، لذلك كان ولا بد من إقامة مثل هذه الفعاليات لترغيب الطلبة وتحفيزهم لانطلاقة إيجابية ومثمرة.

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معرفة الأنظمة

من جانبه، فند عميد عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران زهير حسن العمري، جميع اللوائح والأنظمة التي يجب على الطلبة الإلمام بها في بداية مشوارهم الأكاديمي والتي من شأنها تسهيل عملية حصولهم على الحقوق وقيامهم بالواجبات خلال رحلتهم الممتدة لأربعة سنوات أو أكثر. وأفاد العمري بأن هذا البرنامج هو بمثابة بوابة الدخول لفهم الأنظمة التي تعمل بها الجامعة، منوها بضرورة التواصل مع العمادة لأي استفسار أو توجيه من شأنه إفادة الطلبة جميعاً.

من جهته، أشار مشرف العلاقات العامة والإعلام بالعمادة عبدالله القحطاني إلى أن هذه الكوكبة المضيئة من أبناء المنطقة وغيرهم، خير دليل على أن للوطن رجالا وشبابا يرون المستقبل ماثلاً أمامهم بكل شموخ. وأضاف القحطاني «إن الدعم اللامحدود للتعليم في المملكة بدأ منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، وصولا لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده».