السعودية اليوم / أمانة الطائف تزيل 240 ألف طن من النفايات



الطائف 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

نقلت آليات أمانة الطائف أكثر من 240 ألف طن من مختلف أنواع النفايات من أرجاء المحافظة إلى موقع الطمر الصحي خلال موسم الصيف ، وعملت الأمانة على الاستمرار في تدوير النفايات الصلبة، ودعم جهود نقل مخرجات المنازل والأسواق التي تضاعفت خلال الموسم.

وتابعت وكالة الخدمات البلدية الفرعية من خلال الإدارة العامة للنظافة جهود نقل النفايات العضوية الورقية والبلاستيكية والمعدنية والزجاج ومخلفات الهدم والبناء في أكثر من 100 حي بالطائف، كما ساهمت فرق النظافة الشاملة في الكنس اليدوي والألي ورفع المخلفات وازالة الاتربة، وازاحة المتروكات، وازالة الحشائش ونظافة المناطق السياحية والمنتزهات البرية والمناطق ذات الارتياد العالي والاسواق ونظافة مواقيت الحج وعبارات تصريف مياه الأمطار الساحات والمناطق المفتوحة والمواقع المحيطة بسوق عكاظ وموقع مهرجان ولي العهد للهجن بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ برنامج معالجة التشوه البصري والمخلفات الصلبة.

وأوضحت أمانة الطائف أن مهمات العمل شملت نطاق 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية، حيث عملت الإدارة على تكثيف العمل داخل الأحياء والمواقع السياحية ومواقع الفعاليات ومواقيت الحج لضمان نظافة البيئة المحيطة وخلوها من المخلفات والمتروكات وتنفيذ أهداف تحسين المشهد الحضري.

وبينت الأمانة أنها عززت أعمال النظافة من خلال زيادة الآليات والعمالة الميدانية والضواغط وتخصيص فرق لرصد ومتابعة النظافة ومعالجتها فورياً، كما عالجت البلاغات الواردة عبر منصات التواصل مع الأهالي كهاتف العمليات 940 وتطبيق الواتس اب وتطبيقات البلاغات الاخرى، كما عملت الإدارة العامة للنظافة على صيانة حاويات النفايات القديمة وإضافة حاويات جديدة وذلك تعزيزاً لخدمات النظافة في الأحياء.

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22:27ت م

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