السعودية اليوم / التجمع الصحي الثاني يحصل على ثلاثة اعتمادات عالمية في إدارة التغيير



الرياض 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

برعاية معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وبحضور الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الثاني الدكتور محمود اليماني أُطلق اليوم النموذج السلوكي الخاص بأبطال التغيير الذي تم تطويره من قبل فريق عمل إدارة التغيير في التجمع الصحي الثاني.

وأفاد المدير التنفيذي للتواصل والتغيير الأستاذ بسام البريكان بأنه تم اعتماد النموذج السلوكي المعتمد في التجمع من قبل شركة بروساي وهي شركة عالمية مرموقة في مجال إدارة التغيير وكذلك من قبل معهد روس لإدارة الأعمال بجامعة ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية وهو من أهم المعاهد المرموقة في مجال القيادة وإدارة التغيير، كما تم اعتماد النموذج من قبل معهد إدارة التغيير بالمملكة المتحدة.

وقد حضر حفل الإطلاق قادة التجمع الصحي الثاني في المنطقة الوسطى ونخبة من قيادات وزارة الصحة.

وأشار البريكان إلى أنه تم الإعلان عن اعتماد مبادرة "مركز التطوير" الذي سوف يتم تطبيق منهجيته بشكل دوري لاكتشاف الموظفين أصحاب الإمكانات العالية لفتح المجال لهم للقيام بأدوار مهمة وبارزة لقيادة التحول والتغيير من خلال أنشطة عملية تحاكي بيئة العمل التي ستمكن الموظفين في جميع المستويات من اكتشاف مواهبهم وقدراتهم الكامنة وتعزيز ما يعرفونه مسبقا عن أنفسهم، وذلك بالاستناد إلى مجموعة من الجدارات ذات العلاقة.

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22:12ت م

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