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الترفيه تنفي تفاصيل مزعومة بشأن فعاليات موسم الرياض العالمية
متابعات الخليج 365 - الرياض
نفت الهيئة العامة للترفيه ما تم تداوله مؤخرًا في وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص الفعاليات العالمية التي سيستضيفها موسم الرياض، مؤكدةً أنه سيتم الإعلان عن برنامج الموسم وكافة التفاصيل في وقت لاحق.
وأهابت الهيئة بالجميع بتحري الدقة في تداول مثل هذه المعلومات، واستقائها من مصادرها الرسمية، من خلال ما تنشره الهيئة بشكل رسمي في وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.
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