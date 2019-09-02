2019-09-02

5 إرشادات هامة عند تنفيذ إخلاء في المدرسة

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه الدفاع المدني العديد من الإرشادات عند تنفيذ عملية إخلاء في المدرسة.

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وشدد المدني على ضرورة فتح الأبواب بالكامل والتأكد من سلامة الطلاب ووجودهم في الخارج عبر سجلات الحضور والغياب، مع الحذر عند التدافع.

وأكد المدني ضرورة منع أي سيارة من الوقوف أمام الباب، مع اتباع خطة الإخلاء المتفق عليها واللوحات الإرشادية.