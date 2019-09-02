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2019-09-02 فيديو.. شاب ينقذ منزل جيرانه بدفع سيارتهم المحترقة متابعات الخليج 365 - الرياض أنقذ شاب منزل جيرانه في المملكة بعد احتراق سيارتهم أمام البيت. Advertisements وبادر الشاب على الفور بإبعاد السيارة المحترقة بسيارته ذات الدفع الرباعي كي لا ينتشر الحريق إلى المنزل، بحسب مقطع فيديو متداول للواقعة. ودفع الشاب السيارة المحترقة إلى منتصف الشارع، قبل وصول آليات الدفاع المدني؛ مما جعل واجهة سيارته تتحطم بفعل النيران والاصطدام. والتقط أحد المارة المشهد موثقًا إياه في مقطع فيديو، فيما طالب متداولوه بتكريم الشاب على شجاعته. ولم يوضح المقطع تفاصيل أخرى بشأن الحادث، أو مكان وقوعه.









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