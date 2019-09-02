- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم غبار وأمطار رعدية غدًا على هذه المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
غبار وأمطار رعدية غدًا على هذه المناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة لعامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء.
وتوقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى سماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا على غرب ووسط المملكة.
كما توقعت الأرصاد نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية والرياض ونجران والأجزاء الساحلية الغربية والشمالية والغربية من البحر الأحمر.
كانت هذه تفاصيل خبر غبار وأمطار رعدية غدًا على هذه المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.