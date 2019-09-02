2019-09-02

غبار وأمطار رعدية غدًا على هذه المناطق

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة لعامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء.

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وتوقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى سماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا على غرب ووسط المملكة.

كما توقعت الأرصاد نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية والرياض ونجران والأجزاء الساحلية الغربية والشمالية والغربية من البحر الأحمر.