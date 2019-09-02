آل معيوف لـ منتقدي الطفولة المبكرة : تحت تأثير الخطاب الصحوي

2019-09-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

استنكر عبدالله بن سعد آل معيوف، المستشار الشرعي والقانوني، رفض البعض لمشروع الطفولة المبكرة، موضحًا أن مثل هذه العقول لا زالت تعيش تحت تأثير الخطاب الصحوي.

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وقال آل معيوف: “في مجتمعنا عجائب! أثناء المناسبات العائلية يختلط الأطفال ذكورًا وإناثًا للعب والنزهة وهذا أمر طبيعي جدًّا، ولكن نفس هذه العوائل التي تجيز اختلاط الأطفال للعب تحارب وتمانع اختلاطهم للتعليم! ليس لهذا تفسير إلا أنّ هذه العقول لا زالت تعيش تحت تأثير الخطاب الصحوي دون أدنى مقاومة فكرية”.

وتأتي مدارس الطفولة المبكرة كمشروع وطني يعكس توجهات القيادة ودعمها لتحسين جودة التعليم وحصول كل طفل على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة، حيث تم تأهيل 1460 مدرسة قائمة في مناطق المملكة لاستيعاب فصول جديدة لرياض الأطفال والصفوف الأولية.

يأتي ذلك إلى جانب إسناد تدريس الصفوف الأولية- بنين- للمعلمات، مع مراعاة تجهيز فصول ودورات مياه مستقلة للبنين وأخرى مستقلة للبنات.