محمد الدخيني متحدثًا رسميًّا لهيئة الإحصاء

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محمد الدخيني متحدثًا رسميًّا لهيئة الإحصاء
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء تكليف محمد بن سعد الدخيني وكيلًا للاتصال الإستراتيجي ودعم العملاء في الهيئة، ومتحدثًا رسميًّا لها.
ويعد الدخيني من الكفاءات والخبرات الوطنية في المجال الإعلامي والاتصالي، حيث حصل على البكالوريوس في كلية التربية بجامعة الملك سعود، وكان مشرفًا عامًّا على الإعلام والاتصال في وزارة التعليم، ومتحدثًا رسميًّا لها.
كما كان الدخيني مدربًا معتمدًا ومقدمًا لعدد من برامج التلفزيون والإذاعة، ورئيسًا وعضوًا لعدد من اللجان الإعلامية المختلفة.
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