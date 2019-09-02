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الأحوال المدنية توضح إجراءات إضافة زوجة خليجية
متابعات الخليج 365 - الرياض
ردت الأحوال المدنية على استفسار بشأن إجراءات إضافة زوجة خليجية إلى مواطن.
وأكدت الأحوال أنه إذا كان عقد النكاح خارج المملكة يلزم متابعات الخليج 365 تصديق عقد النكاح من السفارة، وبعد ذلك يصدق من الخارجية بالمملكة، ويتم الربط برقم الدخول عن طريق الجوازات ثم يتم مراجعتها لكي تتم الإضافة.
في سياق آخر، قالت الأحوال: إن أي مكتب يعمل في الفترة المسائية سيكون مدرجًا في نظام المواعيد الإلكترونية الخاصة بالأحوال.
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