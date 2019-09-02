دبي تشكل لجنة عليا للتخطيط العقاري هذه أهدافها

2019-09-02

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاثنين، عن تشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري في إمارة دبي برئاسة الشيخ مكتوم بن محمد.

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وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على حسابه في تويتر: “بناء على رسالتنا للموسم الجديد وأهمية ضبط إيقاع المشاريع العقارية.. شكلنا اليوم في دبي لجنة عليا للتخطيط العقاري برئاسة مكتوم بن محمد وعضوية كبار المطورين”.

وأضاف أن تشكيل اللجنة جاء “بهدف تحقيق توازن في هذا القطاع بين العرض والطلب، وتجنب تكرار المشاريع العقارية.. والتأكد من قيمتها المضافة للاقتصاد الوطني”.

وأوضح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أنه وجه مكتوم بن محمد “بضمان عدم منافسة الشركات العقارية شبه الحكومية للمستثمرين من القطاع الخاص. ووضع خطة وتصور إستراتيجي شمولي لكافة المشاريع العقارية الكبرى في الإمارة للعشر سنوات القادمة”.