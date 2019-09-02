بناء تقدم احتياجات 1360 يتيمًا ويتيمة مع بداية العام الدراسي

2019-09-02

متابعات الخليج 365 - الشرقية

التحق أبناء جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية بمقاعد الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد.

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وأوضح عضو مجلس الشورى مدير عام الجمعية، عبدالله بن راشد الخالدي، أن الجمعية تحرص على الاستعداد جيدًا لبداية العام الدراسي ودعم أسر الأيتام بكل احتياجاتهم، حيث دأبت الجمعية على إطلاق مشروع الحقيبة والمستلزمات والزي المدرسي، بمناسبة العام الدراسي الجديد، الذي يهدف إلى تأمين مستلزمات 1360 طالبًا وطالبة من أبناء الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية؛ للتيسير عليهم وتأمين جميع الاحتياجات الدراسية والمكتبية.

ويعد هذا المشروع من المشاريع الهامة الذي نوليه اهتمامًا بالغًا؛ حيث إنه يخدم إحدى أهم الأهداف الإستراتيجية لها ألا وهي المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينه، وذلك من خلال تأمين الحقيبة المدرسية ومما تحويه من مستلزمات والزي المدرسي حيث يتم حصر الطلاب والطالبات المستفيدين قبل بداية العام الدراسي وتتاح الفرصة لمن يرغب في المساهمة من أفراد المجتمع لتحمل هذه التكاليف، وقد بلغت القيمة الإجمالية للمشروع 339.200 ريال بواقع 200 ريال للطالب و300 ريال للطالبة تودع في حساب أمهاتهم قبل انطلاق العام الدراسي ليتسنى لهم شراء كافة احتياجاتهم للعام الدراسي.

الجدير بالذكر أن الجمعية تحرص أيضًا على تسجيل الطلاب والطالبات في مراحل ما قبل سن الدراسة لمرحلة التمهيدي والروضة في المدارس الأهلية من خلال المنح التعليمية أو في مدارس التعليم العام؛ إيمانًا بأهمية التعليم في هذا المرحلة المهمة، والتي ستجعل من اليتيم واليتيمة أكثر تميزًا في المستقبل عند دخوله لمرحلة التعليم.