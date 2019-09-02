الرميان رئيسا لمجلس أرامكو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة صدر قرار بتعيين محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان رئيسا لمجلس إدارة أرامكو السعودية. أعلن ذلك وزير الطاقة المهندس خالد الفالح على حسابه في تويتر أمس قائلا «أهنئ أخي ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس إدارة أرامكو السعودية، والتي تأتي كخطوة مهمة لإعداد الشركة للطرح العام، راجيا له كل التوفيق والنجاح».



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