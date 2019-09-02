12 مشروعا سكنيا ترفع نسبة التملك في مكة إلى 60%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، وزير الإسكان ماجد الحقيل، واستمع إلى نبذة عن مشاريع وزارة الإسكان في المنطقة والمحافظات التابعة لها، والخطط المستقبلية فيما يخص الوحدات السكنية والأراضي المجانية والقروض العقارية.

إلى ذلك رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة اجتماعا بحضور وزير الإسكان، تخلله استعراض لأعمال ومشاريع الوزارة بالمنطقة، واطلع على إحصاءات عن منتجات وزارة الإسكان في محافظات المنطقة ومن بينها إنشاء 12 مشروعا سكنيا ضمن خطة لرفع نسبة التملك السكني إلى 60% بحلول 2020، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية في تلك المشروعات نحو 52,611 وحدة على مساحة إجمالية 11,608,164 مترا مربعا.

كما استعرض الأمير بدر بن سلطان خطة الوزارة الخاصة بمبادرة الإسكان التنموي والهادفة لتوفير المساكن لأبناء المنطقة من الفئات المصنفة بأنها الأكثر حاجة من المواطنين، مثل المستفيدين من الضمان الاجتماعي، مطلعا على جانب توفير الأراضي المجانية للمستفيدين في منطقة مكة المكرمة والمحافظات التابعة لها، وتضم 13 مخططا سكنيا للأراضي المجانية، توفر 28 ألف قطعة أرض متاحة للمواطنين المسجلين في قوائم الدعم السكني، حيث بدأت عمليات التسليم في هذه المخططات، فيما يمكن للراغبين استكمال إجراءات الحجز من خلال نظام الحجز الالكتروني عبر البوابة الالكترونية لموقع سكني.