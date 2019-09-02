خادم الحرمين يستعرض تعزيز الوسطية والاعتدال مع رئيس إدارة مسلمي القوقاز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر السلام في جدة أمس، مع رئيس إدارة مسلمي القوقاز الدكتور شكرالله باشازاده، أوجه التعاون بما يخدم الإسلام والمسلمين، وأهمية تعزيز تعاليم الإسلام السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال.

ونقل رئيس إدارة مسلمي القوقاز في بداية الاستقبال لخادم الحرمين الشريفين تحيات رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، فيما حمله الملك تحياته له.

حضر الاستقبال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، وعضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور سعد الشثري، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم، كما حضره نائب رئيس إدارة مسلمي القوقاز سلمان موسى، وعضو البرلمان الأذربيجاني جوانشير باشازاده.