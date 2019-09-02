78 مليونا إيرادات مستشفيات جدة في 8 أشهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - جدة حققت 19 مستشفى في جدة إيرادات بلغت نحو 78 مليون ريال، وذلك لبرنامج الخدمات الصحية بمقابل خلال ثمانية أشهر (1 يناير - 31 أغسطس) بزيادة نحو 117% عن المستهدف ضمن برامج التحول الصحي 2020، كما بلغ إيراد أغسطس نحو 8.5 ملايين ريال بزيادة 102% عن المستهدف. إيرادات المستشفيات للأشهر الثمانية الماضية: مستشفى الملك عبدالعزيز: 13.8 مليونا - 122% مستشفى الملك فهد: 18.3 - 114% مستشفى شرق جدة: 8 ملايين - 109% Advertisements مستشفى الأمل: 273 ألفا - 103% مجمع الملك عبدالله: 6 ملايين - 86% مستشفى المساعدية: 5 ملايين - 77% مستشفى الثغر: 994 ألف - 75% مستشفى العزيزية: 316 ألفا - 68% مستشفى العيون: 567 ألفا - 61% مستشفى الليث: 1.3 مليون - 123%



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