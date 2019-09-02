380 ألف معاملة أنجزتها موظفات المحاكم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت وزارة العدل عن تقديم موظفات الأقسام النسائية في القطاعات العدلية المختلفة خدماتهن لنحو 160 ألف مستفيدة، بإجمالي معاملات بنحو 380 ألف معاملة خلال سبعة أشهر، بداية من يناير من العام الحالي حتى يوليو الماضي.

وأوضحت الوزارة أن الأقسام النسائية تقدم خدماتها في محاكم المملكة المختلفة (أحوال شخصية، عامة، جزائية، تنفيذ، تجارية، عمالية) إضافة إلى كتابات العدل.

وأشارت إلى أن الموظفات يعملن في المحاكم وكتابات العدل في وحدات الاستقبال والإرشاد، وإدارة صحائف الدعوى والمواعيد، ووحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية، إضافة إلى أقسام مستحدثة مختصة باستقبال شكاوى المستفيدات ومتابعتها، وأقسام التقنية الرقمية.

مجالات عمل المرأة في العدل

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باحثة اجتماعية

باحثة شرعية

باحثة قانونية

مساعدة إدارية

مطورة برامج أولى

مستفيدات قدمت لهن الخدمات في المرافق العدلية

الدمام 16004

الرياض 71178

المدينة المنورة8034

جدة 46076

مكة المكرمة 16572