الطفولة المبكرة تنطلق بـ 35 مدرسة في الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشن محافظ الطائف سعد الميموني، بحضور مدير تعليم المحافظة طلال اللهيبي، مشروع مدارس مرحلة الطفولة المبكرة البالغ عددها 35 مدرسة على مستوى المحافظة والمحافظات التابعة لها بالروضة التاسعة التي تعد نموذجا لباقي المدارس التي تم اختيارها لتطبيق الطفولة المبكرة، والتي بدأت الدراسة فيها أمس الأول، حيث شاهد الجميع عرضا مرئيا عن مرحلة الطفولة المبكرة وتفقد التجهيزات التعليمية الخاصة بها واطلع على مرافقها التعليمية.

وأوضح اللهيبي أن تحويل هذه المدارس إلى مرحلة الطفولة المبكرة يعد خيارا استراتيجيا لمواكبة الرؤى المستقبلية والتطلعات الكبيرة التي تسعى وزارة التعليم لتحقيقها لدعم برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، مما يساعد على تحقيق تطوير منظومة التعليم، وتحسين نواتج التعلم، وتجويد التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية، والاستفادة من الموارد المتاحة.

وبين أن مرحلة الطفولة المبكرة سيجري إسناد تدريس طلاب الصفوف الأولية فيها للمعلمات في فصول دراسية منفصلة عن الطالبات داخل المبنى المدرسي، مؤكدا أنه جرى العمل على تهيئة المدارس لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب والطالبات منذ وقت مبكر، وروعي في تجهيزها ما يتوافق مع الأسس التربوية والنفسية والعمرية والعلمية لهذه الفئة، وأن تكون جاذبة ويتوفر بها جميع المستلزمات التعليمية اللازمة والمرافق المدرسية المساندة.

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مدارس الطفولة المبكرة بالطائف

250 فصلا، بين رياض أطفال وصفوف أولية

5 آلاف طالب وطالبة، منهم

1440 طالبا وطالبة. رياض أطفال

2749 صفا أوليا