«وصال» يسد احتياجات الأسر المتعففة ويفك كربتها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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نجح تطبيق «وصال» في إرشاد الباحثين الاجتماعيين لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووصولهم إلى عدد من الأسر المحتاجة المتعففة، وضمها إلى برامج الضمان الاجتماعي، لسد احتياجاتها وفك كربتها، وسجل نجاحا كبيرا في ذلك.
وأطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطبيق «وصال» على الأجهزة الذكية، في مبادرة منها لحث فاعلي الخير على تسجيل بيانات المحتاجين والمتعففين، وإرسالها إلى الوزارة عبر التطبيق أو الموقع الاكتروني، حيث تتأكد الوزارة من صحة المعلومات، ويجري بعدها توجيه الدعوة لمن تنطبق عليهم ضوابط الانضمام للضمان الاجتماعي.
ويهدف «وصال» إلى تسهيل الوصول للمحتاجين في جميع أنحاء المملكة، إضافة إلى تنمية حس المسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع.
كيف تساعد متعففا عبر وصال؟
- حمل التطبيق
- ادخل بياناتك
- ادخل بيانات الشخص المتعفف
- حدد موقع المتعفف
- وصف حالة المتعفف
- أرسل الطلب
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