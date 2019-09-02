الإعلام تحقق المركز الأول في إسهامات التحول الالكتروني عالية التأثير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حققت وزارة الإعلام المركز الأول في ترتيب الجهات الحكومية في إسهاماتها في التحول الالكتروني للخدمات الالكترونية، من أصل 167 جهة حكومية، بنسبة 87.85% في مؤشر مستوى نضج تحول الخدمات الحكومية الرئيسة «عالية التأثير» الكترونيا، وذلك بحسب التقرير الصادر عن برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية «يسر» للربع الثاني لعام 2019م.

وأوضح المشرف العام على تقنية المعلومات والخدمات الالكترونية بالوزارة الدكتور عادل السعيد، أن هذا الإنجاز يأتي في إطار سعي الوزارة لتحقيق التحول الرقمي، وأتمتة خدماتها بشكل كامل، تحقيقا لرؤية التحول الوطني 2020، وبدعم وتوجيه مستمر من وزير الإعلام تركي الشبانة.

وأفاد بأن الأنظمة تتكامل الكترونيا مع 10 جهات حكومية، مما يسهم في تقديم الخدمة للمستفيد الكترونيا وبدون مراجعة الوزارة وبشكل فوري، مبينا أن مؤشر ترتيب الجهات الحكومية في إسهاماتها في التحول الالكتروني للخدمات الحكومية يقيس نسبة إسهام كل جهة حكومية في وصول خدماتها لأعلى مستوى نضج يمكن الوصول إليه من إجمالي الخدمات الرئيسة لجميع الجهات الحكومية. ولفت إلى أن ترتيب الجهات يكون بحسب نسبة المساهمة من الأكثر مساهمة إلى الأقل مساهمة، وترتيب النتائج تنازليا من الأعلى إلى الأقل، وعكس وزارة الإعلام بالمركز الأول نتيجة كمية الخدمات المرصودة في نظام مرصد الخدمات الحكومية التي وصلت لأعلى مستوى نضج.

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أعمال الإعلام خلال الربع الثاني من 2019م:

111 خدمة الكترونية للمستفيدين منها

87 خدمة الكترونية «تحولية / تكاملية»

20 خدمة الكترونية إجرائية في أنظمة: