شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان..ولي العهد السعودي يثير جنون الرئيس الامريكي ترامب ويهز كل اركان الكونجرس الامريكي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الخطوة التي قام بها ولي العهد السعودي مؤخرا والمتصلة في زيارة الصين اثارت مخاوف أمريكا خاصة بعد دخول الصين بكل قوة للحصول على مكانة لها في سوق النفط السعودي الذي يعد شريان رئيسي للاقتصاد الصيني

فقد تلقت أكبر البنوك الصينية دعوة للمشاركة في الاكتتاب العام الأولي للعملاق السعودي “أرامكو”، مما يشير إلى رغبة عملاقة في مجال النفط في جذب المستثمرين الآسيويين إلى قائمة الـ 100 مليار دولار. كما تمت دعوة أكثر من 20 شركة استشارية من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا للتنافس، بما في ذلك بعض أكبر شركات التأمين في العالم بالإضافة إلى عدد من البنوك.

ونقلت وكالة “بلومبيرج” الأمريكية عن مصادرها أن الوحدات المصرفية الاستثمارية التابعة للبنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود وبنك الصين المحدود هي من بين الشركات التي تتنافس على دور في العرض، وأن الإدارة العليا لبعض البنوك الصينية قامت بزيارة المملكة عدة مرات هذا العام قبل أن تطلب منها أرامكو رسمياً تقديم مقترحات. كما قام عدد من صانعي الصفقات المقيمين في آسيا بقطع إجازاتهم لإنهاء العمل لتقديم المقترحات، وفقاً لما ذكره الأشخاص، وينتظر أن تقدم معظم البنوك مقترحاتها بحلول الأسبوع المقبل. ويمثل الطرح الأولي المزمع لـ”أرامكو”، الذي قد يجمع 100 مليار دولار، الركيزة الرئيسة لمساعي التحول الاقتصادي السعودية الرامية لجذب الاستثمار الأاجنبي، وتنويع الاقتصاد بدلاً من الاعتماد على النفط.

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وكان الرئيس الامريكي ترامب قد اعترف بأهمية السعودية والمكانة التي تلعبها على مستوى العالم في التأثير الاقتصادي.

وقال ترامب ان معاداتنا للسعودية ستجعلنا نخسر اهم دولة في العالم.

واضاف لشبكة CNN " السعودية بلد مهم جدا لأمريكا وللاتحاد الاوروبي وللعالم لذلك احذر اعضاء الكونجرس الامريكي من خسارة هذا الحليف المهم و ابتعادنا عن السعودية سيدفعها للجوء إما الى روسيا او الى الصين وستكون أمريكا هي الخاسرة".