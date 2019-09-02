شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق المترو والطرق لمنع الطلاب من الوصول إلى وسط العاصمة الجزائرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استخدمت الشرطة الجزائرية يوم الأحد 3 آذار – مارس 2019 خراطيم مياه لتفريق طلاب يتظاهرون في اتجاه المجلس الدستوري في العاصمة حيث يتوقع تقديم ملف ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة يرفضونها، بحسب مصادر أمنية.

وسار مئات الطلاب في العاصمة وغيرها من مدن البلاد الأحد، اليوم الأخير للترشح الى الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 نيسان/أبريل. وأغلق مترو العاصمة في وقت مبكر بعد الظهر وكذلك الطريق السريع الذي يربط المطار بوسط العاصمة، لمنع الطلاب من الوصول إلى وسط المدينة، وفقًا لوسائل الإعلام الجزائرية.