اخبار السعوديه

إغلاق المترو والطرق لمنع الطلاب من الوصول إلى وسط العاصمة الجزائرية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق المترو والطرق لمنع الطلاب من الوصول إلى وسط العاصمة الجزائرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استخدمت الشرطة الجزائرية يوم الأحد 3 آذار – مارس 2019 خراطيم مياه لتفريق طلاب يتظاهرون في اتجاه المجلس الدستوري في العاصمة حيث يتوقع تقديم ملف ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة يرفضونها، بحسب مصادر أمنية.

وسار مئات الطلاب في العاصمة وغيرها من مدن البلاد الأحد، اليوم الأخير للترشح الى الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 نيسان/أبريل. وأغلق مترو العاصمة في وقت مبكر بعد الظهر وكذلك الطريق السريع الذي يربط المطار بوسط العاصمة، لمنع الطلاب من الوصول إلى وسط المدينة، وفقًا لوسائل الإعلام الجزائرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق المترو والطرق لمنع الطلاب من الوصول إلى وسط العاصمة الجزائرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا