شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية روسيا : خطط أمريكية محتملة لتدخل عسكري في فنزويلا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسية، إنه يعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تتخذ قرارا بالتدخل العسكري في الأزمة التي تشهدها فنزويلا، وذلك بعد لقاء جمعه بين نائب الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز في موسكو.

وأوضح لافروف ردا على سؤال حول احتمالات التدخل العسكري الأمريكي، قال: "لا يوجد دولة عدا حلفاء أمريكا يدعمون خيار التدخل العسكري، الجميع بما فيهم الدول المجاورة لفنزويلا أكدوا عدم دعمهم لمثل هذه الخطوة".

وتابع قائلا: "علي القول ونظرا لمعرفتنا بالأساليب الحالية للإدارة الأمريكية، كل شيء محتمل، وقد تتخذ (الإدارة الأمريكية) قرارا للمضي قدما في سيناريو التدخل العسكري".

وأضاف: "هذا (التدخل العسكري) سيكشف الوجه الحقيقي للولايات المتحدة الامريكية، والذي لا تقوده الديمقراطية ولكن تقوده الرغبة بكل من يعارضها، كوبا ونيكاراغوا قد تكون التالية، ماذا لو أصبح آخرون غير مفضلين لأمريكا غدا؟ نأمل أن يسود المنطق بالنهاية".