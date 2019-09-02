شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تقصف باكستان بصواريخ وقنابل إسرائيلية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - dir="RTL" style="margin:0cm 0cm 10pt; text-align:right">قالت تقارير اعلامية اسرائيلية إن القوات الجوية الهندية استخدمت قنابل إسرائيلية في غارة جوية، قبل فجر الثلاثاء، على باكستان المجاورة، وفقا لما صرحت به مصادر أمنية هندية لموقع الأخبار المحلية "ذا برنت" ووسائل الإعلام الأخرى.

ووفقا للتقارير هاجمت خمس طائرات عملاقة من طراز ميراج مزودة بصواريخ ذكية من طراز "Spice 2000" الإسرائيلية على ما تدعي نيودلهي أنه معسكر لتدريب الإرهابيين، ويزن كل صاروخ ألف كيلوغرام ويعمل على إحداثيات جي بي إس (GPS) مسبقة البرمجة، وقالت المصادر أيضاً إنها مزودة بتقنية تجعلها غير معرضة للانحراف.

وأوضحت الصحيفة أن "إسرائيل" تعد مورداً رئيسياً للأسلحة للجيش الهندي، وتقدر الصفقات بين البلدين في السنوات الأخيرة بمليار دولار سنوياً، وخلال العامين الماضيين أجرت الجيوش الإسرائيلية والهندية تدريبات مشتركة، كما زار كبار المسؤولين العسكريين الهنود تل أبيب.