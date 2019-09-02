شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة مرتقبة في عدد السياح الخليجيين إلى أنتيغوا وبربودا والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - مع تطلُّع العديد من الدول إلى جذب السياح الخليجيين نظرًا إلى عدد من العوامل مثل مجموعاتهم الكبيرة، وإقامتهم لمدد طويلة، ومستويات إنفاقهم العالية، أصبحت دولة أنتيغوا وبربودا من أهم الوجهات التي تسعى إلى استقطاب هؤلاء السياح.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد السياح الخليجيين في العام المقبل بافتتاح فنادق جديدة من فئة خمسة نجوم. وتشهد الجزيرتان تطورًا سريعًا، ومن المتوقع أن ينظر السياح من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى أنتيغوا وبربودا باعتبارها وجهة جذابة.

وتسجل الجزيرتان التوأمتان اللتان تتميزان بعدد من الشواطئ الرملية تبلغ 365 شاطئًا وبمياهها الدافئة نموًا كبيرًا في أعداد السياح حتى الآن في عام 2018، مع زيادة تقدر بأكثر من 7 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2017.

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وقال تشارلز ماكس فيرنانديز، وزير السياحة والاستثمار في أنتيغوا وباربودا: "نتطلع إلى قدوم المزيد من السياح من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لزيارة الجزر. وقد استثمرت علامات مثل روزوود، ووالدورف أستوريا، وبيست ويسترن بريميير، وماريوت، مؤخراً في إقامة فنادق ومنتجعات فاخرة بالجزر".

وأضاف فيرنانديز قائلاً: "نحن متحمسون من هذا الزخم الإيجابي في نمو أعداد الوافدين عن طريق الرحلات البحرية والجوية. إنه أمر مشجع للغاية بالنسبة لصناعة السياحة، وأود أن أهنئ هيئة السياحة في أنتيغوا وبربودا والقطاع الخاص والأطراف المعنية وجميع شركائنا في مجال السياحة، على مساعدتنا بالوصول إلى هذه النتائج الإيجابية في الأشهر الستة الأولى من هذا العام".

وأردف قائلاً: "نحن لن نعتمد على النجاحات التي تحققت وسنسعى إلى تحقيق الأفضل. وسنستمر في الاستثمار في البنية التحتية والخدمات وزيادة الوعي في أنتيغوا وبربودا لضمان تحقيق نمو ثابت في تدفق السياح".

وتتصدر أيضًا شركة إليغانت هوتلز، ومقرها بربادوس، إقامة مشروع جديد هو فندق هودجز باي، المقرر افتتاحه في الخريف المقبل، وهو من فئة خمسة نجوم.