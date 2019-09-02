شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الهجرة الدولية تدعم هيئة مستشفى الثورة العام ومستشفى الأمومة والطفولة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعمةمنظمة الهجرة الدولية هيئة مستشفى الثورة العام ومستشفى الأمومة والطفولة في محافظة إب بعدد أربعين الف مغذيه محلول رينجر صباح يومنا هذا الخميس الموافق 26 / يوليو/ 2018 م ،

وذلك تلبية لأحتياجات القطاع الحكومي لمساعدة وزاره الصحة والهيئة في مواجه الأزمه الخانقة التي تمر بها المحافظة يأتي ذلك ظمن المشاريع التي قدمتها وتقدمها منظمة الهجره الدولية لدعم القطاع الصحي لتخفيف معاناة المرضى نظراً لما تعانيه هيئة مستشفى الثورة على وجه الخصوص ومحافظة اب بشكل عام من الإزدحام الشديد بسبب زياده عدد المرضى والنازحين من المحافظات المجاورة ،،

وثمن نائب رئيس هيئة مستشفى الثوره الخولاني ونائب مدير عام مكتب الصحة العامة الدكتور عمار المتوكل الدور الذي تلعبه المنظمة لدعم القطاع الصحي بالمحافظة في مختلف المجالات ،،