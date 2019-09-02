شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. المخابرات الأمريكية تنشر قائمة منشورات مكتبة أسامة بن لادن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - v id="cke_pastebin"> كشفت المخابرات الأمريكية عن ما قالت إنها قائمة هامة للكتب التي كانت يقرأها زعيم "القاعدة" أسامة بن لادن، والتي عثرت عليها عند مهاجمة مقر إقامته بمدينة بوت آباد في باكستان عام 2011.

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