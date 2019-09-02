شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريري: كرامة البلد أهم من كرامة الأشخاص والأحزاب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - v id="cke_pastebin"> قال سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني، إن استخدام السلاح لبت الخلافات السياسية لا يخلق إلا فتنة، "ونرى أمام أعيننا، أنه حتى من يحمل سلاحا في الداخل، صار يخاف منه".

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