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عقدت الجمعية السعودية لكتاب الرأي بالشراكة مع مكتب عامر العمرو للمحاماة أول أمس الأحد في مدينة جدة ورشة عمل لعرض أنظمة النشر التي تهم كتاب الرأي في ممارستهم للكتابة والنشر، وقام المحاميان عامر العمرو وسعد المنصور بعرض أنظمة النشر ونماذج من قضايا الرأي التي تم نظرها وإصدار الأحكام فيها.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية علي الشدي إن الهدف من عقد هذه الورشة هو تعزيز الوعي القانوني لدى كتاب الرأي بأنظمة النشر.
فيما أكد المحامي عامر العمرو أن هناك المزيد من المبادرات والبرامج المستقبلية التي تدعم فاعلية هذه الشراكة تقديراً لدور كتاب الرأي في المجتمع.
يشار إلى أنه ستعقد ورشة أخرى لكتاب الرأي من أعضاء الجمعية في المنطقة الشرقية خلال شهر نوفمبر القادم.
02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441 09:12 PM
لتعزيز الوعي القانوني لدى الكتاب بالتعاون مع مكتب "العامر""رأي" تحتضن ورشة لعرض أنظمة النشر وقضايا الرأي العام
عقدت الجمعية السعودية لكتاب الرأي بالشراكة مع مكتب عامر العمرو للمحاماة أول أمس الأحد في مدينة جدة ورشة عمل لعرض أنظمة النشر التي تهم كتاب الرأي في ممارستهم للكتابة والنشر، وقام المحاميان عامر العمرو وسعد المنصور بعرض أنظمة النشر ونماذج من قضايا الرأي التي تم نظرها وإصدار الأحكام فيها.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية علي الشدي إن الهدف من عقد هذه الورشة هو تعزيز الوعي القانوني لدى كتاب الرأي بأنظمة النشر.
فيما أكد المحامي عامر العمرو أن هناك المزيد من المبادرات والبرامج المستقبلية التي تدعم فاعلية هذه الشراكة تقديراً لدور كتاب الرأي في المجتمع.
يشار إلى أنه ستعقد ورشة أخرى لكتاب الرأي من أعضاء الجمعية في المنطقة الشرقية خلال شهر نوفمبر القادم.
، "رأي" تحتضن ورشة لعرض أنظمة النشر وقضايا الرأي العام ،
المصدر : الخليج 365
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