محمد بن مسعود - الدمام - أكد الكولومبي جوستافو كويلار لاعب فريق الهلال الجديد سعادته بارتداء قميص الزعيم. وقال في حديث لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي في الرياض: "أرحب بجماهير الهلال وأشكرهم على حفاوة الاستقبال". وأضاف: سعيد جداً بتواجدي في هذا النادي وأتمنى أن نفرح سوياً. وزاد متحدثاً: "تركت أفضل نادٍ في أمريكا اللاتينية والتحقت بأفضل ناد في آسيا، وأتمنى أن أستمر طويلاً وأحقق النجاحات". وكان الهلال قد تعاقد مع اللاعب بعقد يمتد لأربع سنوات قادمة بعد مفاوضات شاقة. 02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441 09:11 PM Advertisements كويلار بعد وصوله الرياض: سعيد بتمثيل أفضل نادٍ آسيوي كويلار بعد وصوله الرياض: سعيد بتمثيل أفضل نادٍ آسيوي أكد الكولومبي جوستافو كويلار لاعب فريق الهلال الجديد سعادته بارتداء قميص الزعيم. وقال في حديث لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي في الرياض: "أرحب بجماهير الهلال وأشكرهم على حفاوة الاستقبال". وأضاف: سعيد جداً بتواجدي في هذا النادي وأتمنى أن نفرح سوياً. وزاد متحدثاً: "تركت أفضل نادٍ في أمريكا اللاتينية والتحقت بأفضل ناد في آسيا، وأتمنى أن أستمر طويلاً وأحقق النجاحات". وكان الهلال قد تعاقد مع اللاعب بعقد يمتد لأربع سنوات قادمة بعد مفاوضات شاقة. الكلمات المفتاحية ، كويلار بعد وصوله الرياض: سعيد بتمثيل أفضل نادٍ آسيوي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كويلار بعد وصوله الرياض: سعيد بتمثيل أفضل نادٍ آسيوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.