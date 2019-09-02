||عاجل|| وزارة العمل تودع 2 مليار ريال معاشات الضمان الاجتماعي لشهر محرم 1441 هجري في الحسابات...

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز عرب فور نيوز في المملكة العربية السعودية، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن أعلان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إيداعها مبلغ 2 مليار ريال سعودي معاشات الضمان الاجتماعي لشهر محرم لعام 1441 هجري، في الحسابات البنكية مشمولة بمساعدات الغذاء والكهرباء وبدل الغلاء،

حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مواعيد صرف معاشات الضمان الاجتماعي، مشمولة بمساعدات الغذاء والكهرباء وغلاء المعيشة.

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المبالغ المخصصة لصرف معاشات الضمان الاجتماعي لشهر محرم 1441

إجمالي إيداعات معاشات الضمان الاجتماعي بلغت نحو 2 مليار ريال سعودي.

المعاشات الضمانية الأساسية 1,421,246,145 ريال سعودي.

المساعدات النقدية لأجل الغذاء بلغت نحو 192,624,768 ريال سعودي.

المساعدات النقدية لأجل الكهرباء بلغت نحو 102,272, 917 ريال سعودي.

مبالغ بدل غلاء معيشة بلغت نحو,000 358,148 ريال سعودي.

الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي

أوضحت وزارة العمل والضمان الاجتماعي أن ما يتم صرفه هو من أموال الزكاة، وأنها تذهب للفئات المستحقة وفقاً لنظام واللائحة التنفيذية، والفئات المستحقة لضمان المعاش الاجتماعي هي.

النساء اللاتي لا عائل لهن ومجهولي الأبوين من من تجاوزوا سن ال18 عام. من بلغ سن الشيخوخة. العاجزون عن العمل. الأسر التي ليس لها معيل. الأيتام.

نص البيان الصادر بخصوص إعلان صرف معاش الضمان الاجتماعي

“وزارة_العمل_والتنمية_الاجتماعية تودع 2 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة لمستفيدي #الضمان_الاجتماعي لشهر محرم 1441_لشهر سبتمبر 2019”

وفي نهاية المقال نتمنى أن نكون وفقنا في تقديم محتوى يرضي متابعينا الأعزاء في المملكة العربية السعودية.