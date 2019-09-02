صرف معاش الضمان الاجتماعي السعودي لشهر محرم 1441

بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعي في إيداع معاشات لمستحقي الضمان الاجتماعي، وذلك منذ صباح أمس الأحد الموافق الأول من سبتمبر الثاني من محرم، وبدأ الصرف في اليوم الثاني من الشهر، بسبب أن اليوم الأول أو غرة شهر محرم جاءت في يوم السبت، ومن ضمن لوائح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يتم الصرف يوم الأحد باعتبار يوم السبت عطلة.

ومن أهم شروط صرف مقطوعة الضمان 1441، يكون وفق مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر والتي من أهمها أن يكون الشخص مستحق للمساعدة المقطوعة، ويتم الصرف وفق دراسة الحالة الاجتماعية للأسرة والصرف للأسر الأكثر احتياج.

موعد صرف مساعدة الضمان الاجتماعي

صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على أنه يتم صرف شهريا معاشات الضمان الاجتماعي لعدد من 90 ألف مستحقي المعاش، وتم تسجيلهم في الضمان الاجتماعي، ويتم صرف لهم شهريا حوالي 2 مليار ريال سعودي.

معاش الضمان الاجتماعي

تتضمن معاشات الضمان الاجتماعي لكافة المواطنين كبدل لغلاء المعيشة والتي تم إقراره من الأمر الملكي الذي يقضي باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي والذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية، ويجب على كل مستفيدي الضمان التوجه وتفقد الحساب الشخصي لمعرفة قيمة المبالغ المالية الموضوعة في الحساب البنكي الخاص.