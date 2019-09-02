السعودية اليوم / محافظ بيش يدشن 9 مدارس لمرحلة الطفولة المبكرة بالمحافظة



بيش 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

دشن محافظ بيش حسن بن عبدالله أبوشرحة اليوم ، مدارس مرحلة الطفولة المبكرة بتعليم بيش والبالغ عددها 9 مدارس على مستوى المحافظة ، وذلك في مقر الروضة الثانية، بحضور مدير مكتب التعليم في بيش أحمد أبوطالب .

وتجول المحافظ بمقر الروضة مطلعًا على الفصول الدراسية وما تحتويه من وسائل تعليمية حديثة وتجهيزات فنية كانت في كامل جاهزيتها مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأعرب أبوشرحة عن شكره لقادة مكتب التعليم في بيش على جهودهم واهتمامهم بهذه المرحلة المهمة للطفولة المبكرة التي هي إحدى أولويات وزارة التعليم لتحقيق الرؤية الوطنية المدعومة من مبادرة التحول الوطني ، مشيداً بالعمل المنجز من القيادات التربوية بمكتب التعليم.

من جانبه بين مدير مكتب التعليم في بيش أن تحويل الروضات إلى مرحلة الطفولة المبكرة يعد خيارًا استراتيجيًّا لمواكبة الرؤى المستقبلية والتطلعات الكبيرة التي تسعى وزارة التعليم لتحقيقها لدعم برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، مما يساعد على تحقيق تطوير منظومة التعليم، وتطوير رياض الأطفال ورفع نسبة التحاق الأطفال بها .

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21:31ت م

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