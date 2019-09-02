

جدة 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

قامت ‏أمانة محافظة جدة اليوم بحملة لحماية أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار المحافظة ممثلة في وكالة البلديات الفرعية على عدد من المنشآت الغذائية جنوب المحافظة وبمشاركة هيئة الغذاء والدواء والجهات ذات العلاقة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن ابراهيم الزهراني أن الأمانة أطلقت حملة شاملة على المطاعم والمطابخ والملاحم وثلاجات تخزين المواد الغذائية بالتنسيق مع الإدارات التابعة لوكالة البلديات الفرعية ممثلة بالإدارة العامة للخدمات البلدية ، مبينا أنه تم ضبط ثلاجة للمواد الغذائية داخل أحد المستودعات تحتوي على مواد غذائية منتهية الصلاحية تقدر بـ 120 كليو ، حيث تمت مصادرتها وإتلافها وتم إغلاق الثلاجة.

وأشار الزهراني إلى أن الحملة تمكنت من رصد عدد من المواد الغذائية الفاسدة والغير مخزنة بشكل صحي أو درجة حرارة ملائمة حيث تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات للمخالفات البلدية في حق المنشآت المخالفة ، مؤكدًا أن الجهود مستمرة في رصد المخالفات البلدية من أجل أمن وحماية الغذاء المقدم للسكان .

// انتهى //

21:15ت م

0205





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة جدة تضبط وتتلف مواد غذائية منتهية الصلاحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.