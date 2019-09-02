السعودية اليوم / مدير التدريب التقني والمهني بجازان يتفقد الكلية التقنية بالدرب



الدرب 03 محرم 1441هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

تفقد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة جازان المهندس فوزي بن أحمد رضوان، أمس الكلية التقنية بمحافظة الدرب ، التي استقبلت الدفعة الأولى من المتدربين ، في انطلاق العام التدريبي الحالي .

وتجول المهندس رضوان في القاعات والورش التدريبية واطلع على جاهزيتها لاستقبال 60 متدربًا في تخصص الوسائط المتعددة ، كأول الأقسام التدريبية بالكلية .

وقدم التهنئة للمتدربين ، حاثًا الجميع لبذل الجد والاجتهاد واستغلال الامكانات والتجهيزات المتميزة بالكلية الواعدة التي تساعدهم في التدريب والتأهيل لسوق العمل ، معبرًا عن تقديره لجهود عميد الكلية المهندس عيسى بن هادي الشعبي ومنسوبي الكلية وسعيهم في تشغيل الكلية في وقت وجيز وانطلاقتها مع العام التدريبي الحالي ، متمنيًا لهم التوفيق .

// انتهى //

21:12ت م

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