السعودية اليوم / سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن يقدم واجب العزاء بوفاة نقيب المعلمين الأردنيين



عمّان 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

قدم صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن ، واجب العزاء بوفاة نقيب المعلمين الأردنيين الدكتور أحمد الحجايا.

جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى مقر العزاء في مجمع النقابات المهنية في العاصمة الأردنية عمّان، وكان في مقدمة مستقبلي سموه نائب نقيب المعلمين الأردنيين والمكلف بالقيام بأعمال النقيب ناصر النواصرة، وأعضاء مجلس نقابة المعلمين الأردنيين، ونقيب الأطباء، ونقيب المهندسين، وشقيق المرحوم محمد الحجايا، وجمع من عشيرته.

وأعربت الأسرة التربوية وأسرة الفقيد من جهتهم، عن شكرهم وتقديرهم لسموه على تعازيه ومواساته، سائلين الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

// انتهى //

20:59ت م

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