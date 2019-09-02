السعودية اليوم / فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف في المنطقة الشرقية ينفذ خطته الميدانية مع بداية الدراسة



الدمام 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة الشرقية جولاته الميدانية على المدارس والكليات مع بداية العام الدراسي الجديد للقيام بالمهام التوعوية والتوجيهية, وذلك تنفيذًا لخطة الهيئات المتضمنة الوجود المكثف حول المدارس لجميع المراحل التعليمية.

ووجه مدير عام الفرع الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي هيئات المحافظات ومراكز الهيئة التابعة لها بتكثيف فرق الدوريات الميدانية خلال ساعات الصباح، وعند انصراف الطلاب والطالبات.

وتأتي خطة هذا الموسم من خلال المراكز الإشرافية والهيئات المتضمنة الحضور المكثف حول المدارس تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد لكافة المراحل التعليمية.

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20:30ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.