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2019-09-02 سلطان بن سلمان يستعرض سبل تطوير الشراكة مع أمريكا في مجالات الفضاء متابعات الخليج 365 - واس Advertisements استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء في الرياض اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطوير الشراكة الاستراتيجية في مجالات الفضاء، والإفادة من التجربة الأمريكية في مراحل إعداد الاستراتيجية الوطنية للفضاء التي تعمل عليها الهيئة حاليا.









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