الصحة تحذر من زيادة ملح الطعام: أضراره كارثية

2019-09-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

شددت وزارة الصحة على ضرورة تقليل الملح في الطعام، موضحةً أنه يوجد بصورة مخفية في معظم الأغذية التي يتم شراؤها من المطاعم والمقاهي والوجبات الجاهزة، وكذلك السوبر ماركت.

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ولفتت الصحة إلى أن الملح يرفع من ضغط الدم ويزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب وسرطان المعدة وهشاشة العظام وأمراض الكلى.

وتابعت أن ملعقة صغيرة من ملح الطعام هو الحد الأعلى الموصى به في اليوم، وهو ما يعادل 5 جرامات.