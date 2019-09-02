شكرا لقرائتكم الفالح : تعيين الرميان خطوة مهمة لإعداد أرامكو للطرح العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-02 الفالح : تعيين الرميان خطوة مهمة لإعداد أرامكو للطرح العام متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أكد وزير الطاقة المهندس خالد الفالح أن تعيين ياسر الرميان رئيسًا لمجلس إدارة شركة أرامكو يمهد للطرح العام لأسهم الشركة. وقال الفالح: أهنئ أخي ياسر بن عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة أرامكو السعودية، والتي تأتي كخطوة مهمة لإعداد الشركة للطرح العام، راجيًا له كل التوفيق والنجاح.









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